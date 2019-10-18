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Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 09 тра, 2019 07:28
сабж
Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
Примат закрывал глаза, сейчас деклайнит.
У Аллы написано на странице, что SWIFT запрещено для предпринимателя.
Например, я хочу купить товары за 10к$ из USA. Есть документ (инвойс) подтверждающий это. Пускай за 1к$ или за 500$. Есть комиссия за SWIFT 1-3% от 30$, по этому выгодно отправлять большие суммы.
Варианты взять небольшой нал (который разрешенный) и поехать в Молодову, Казахстан, Турция, Грузию и другие дикие страны чтобы SWIFT отправить? Потому что у нас запретили SWIFT отправлять, но через границу разрешают до 10к$ за один раз через границу.
спасибо.
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proftpd66
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Додано: Чет 09 тра, 2019 07:48
раз згадано товар, значить бізнес
юрособоа, ФОП?
що у вас в плані податків і тд
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greenozon
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Додано: Чет 09 тра, 2019 07:59
greenozon написав:
раз згадано товар, значить бізнес
юрособоа, ФОП?
що у вас в плані податків і тд
0% - податки. 33% - не плачу. А іноді.обычный физик
за моїми даними ніхто не платить їх.
крім цього, в зв'язку з проведенням АТО повна амністія
бізесу.
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proftpd66
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Додано: Чет 09 тра, 2019 08:47
proftpd66 написав: greenozon написав:
раз згадано товар, значить бізнес
юрособоа, ФОП?
що у вас в плані податків і тд
0% - податки. 33% - не плачу. А іноді.обычный физик
за моїми даними ніхто не платить їх.
крім цього, в зв'язку з проведенням АТО повна амністія
бізесу.
Это вы щас на полном серьёзе пытаетесь выяснить как заплатить за контрабас?
Вы ещё потом не забудьте спросить в открытом эфире как через таможню протянуть его
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curiousobro
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Додано: Чет 09 тра, 2019 09:03
curiousobro написав: proftpd66 написав: greenozon написав:
раз згадано товар, значить бізнес
юрособоа, ФОП?
що у вас в плані податків і тд
0% - податки. 33% - не плачу. А іноді.обычный физик
за моїми даними ніхто не платить їх.
крім цього, в зв'язку з проведенням АТО повна амністія
бізесу.
Это вы щас на полном серьёзе пытаетесь выяснить как заплатить за контрабас?
Вы ещё потом не забудьте спросить в открытом эфире как через таможню протянуть его
Я один так делаю?
Там один вообще заполняет грузовые контейнеры на 600к$, которые, в корабль краном грузят, потом расстамаживают за тут ~7-12%. Как ты будешь с ними конкурировать????? платить 33% НДС?? бред полный.
я спрашиваю как SWIFT на маленькую сумму, кто-то вообще контейнеры огромные ганяет по 600к$
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proftpd66
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Додано: Чет 09 тра, 2019 09:56
proftpd66 написав:
Я один так делаю?
Там один вообще заполняет грузовые контейнеры на 600к$, которые, в корабль краном грузят, потом расстамаживают за тут ~7-12%. Как ты будешь с ними конкурировать????? платить 33% НДС?? бред полный.
я спрашиваю как SWIFT на маленькую сумму, кто-то вообще контейнеры огромные ганяет по 600к$
Конечно не один.
Дык и спросите как платить продавцу у знакомого контрабандиста.
На публичном форуме это педалировать как минимум хм ... недальновидно
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curiousobro
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Додано: Чет 09 тра, 2019 10:00
curiousobro написав: proftpd66 написав:
Я один так делаю?
Там один вообще заполняет грузовые контейнеры на 600к$, которые, в корабль краном грузят, потом расстамаживают за тут ~7-12%. Как ты будешь с ними конкурировать????? платить 33% НДС?? бред полный.
я спрашиваю как SWIFT на маленькую сумму, кто-то вообще контейнеры огромные ганяет по 600к$
Конечно не один.
Дык и спросите как платить продавцу у знакомого контрабандиста.
На публичном форуме это педалировать как минимум хм ... недальновидно
примат уже отклонил последний запрос на отправку. И Алла уже хотела закрыть карты. То какая разница педалировать или не педалировать?
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proftpd66
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Додано: Чет 09 тра, 2019 17:41
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proftpd66
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Додано: Сер 16 жов, 2019 00:46
UP...
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proftpd66
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Додано: Суб 19 жов, 2019 13:08
Upd2
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