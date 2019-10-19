Как отправить SWIFT за товары обычному физику?

Отправляйте укрпоштой в конверте А4proftpd66 написав:curiousobro написав:proftpd66 написав:
Я один так делаю?
Там один вообще заполняет грузовые контейнеры на 600к$, которые, в корабль краном грузят, потом расстамаживают за тут ~7-12%. Как ты будешь с ними конкурировать????? платить 33% НДС?? бред полный.
я спрашиваю как SWIFT на маленькую сумму, кто-то вообще контейнеры огромные ганяет по 600к$
Конечно не один.
Дык и спросите как платить продавцу у знакомого контрабандиста.
На публичном форуме это педалировать как минимум хм ... недальновидно
примат уже отклонил последний запрос на отправку. И Алла уже хотела закрыть карты. То какая разница педалировать или не педалировать?