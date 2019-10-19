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Как отправить SWIFT за
товары обычному физику?

Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:40

Re: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?

proftpd66 написав:
  curiousobro написав:
  proftpd66 написав:
Я один так делаю?

Там один вообще заполняет грузовые контейнеры на 600к$, которые, в корабль краном грузят, потом расстамаживают за тут ~7-12%. Как ты будешь с ними конкурировать????? платить 33% НДС?? бред полный.

я спрашиваю как SWIFT на маленькую сумму, кто-то вообще контейнеры огромные ганяет по 600к$ :)

Конечно не один.

Дык и спросите как платить продавцу у знакомого контрабандиста.

На публичном форуме это педалировать как минимум хм ... недальновидно :)


примат уже отклонил последний запрос на отправку. И Алла уже хотела закрыть карты. То какая разница педалировать или не педалировать?
Отправляйте укрпоштой в конверте А4
.......
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:52

буду пробовать газом травить :mrgreen: :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:03

7 -12 % растаможки просто райские условия. Боюсь уже в прошлом.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:06

  swan forever написав:7 -12 % растаможки просто райские условия. Боюсь уже в прошлом.


ну мне задача найти способ для оплаты, дешевый и чтобы без гемороя. И комиссия 50$ за отправку, так же, не устраивают.

буду все пробовать.

могу отправить в Казахстан, мне все равно.
так есть спрос чтобы евробляхой повозить маленькими партиями в Польшу. То количество которое разрешено, конечно.
proftpd66
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  #<12
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