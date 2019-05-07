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Вартість життя в Україні і за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 тра, 2019 08:40
Пропонуємо до обговорення:
Прагматична людина зазвичай порівнює не тільки заробітну плату, але і вартість життя.
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Сер 08 тра, 2019 11:46
R2