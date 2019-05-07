RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вартість життя в
Україні і за кордоном

Вартість життя в Україні і за кордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 08:40

Вартість життя в Україні і за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
Прагматична людина зазвичай порівнює не тільки заробітну плату, але і вартість життя.

Дивися повний текст Вартість життя в Україні і за кордоном.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88718
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока
R2 » Вів 07 тра, 2019 09:04
7 219
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 21:25
Sommer
Uber планує співпрацювати з владою в Україні у нових...
R2 » Сер 08 тра, 2019 18:42
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 18:42
PUnder
В Україні зросли зарплати військових
R2 » Сер 08 тра, 2019 11:46
0 45
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 11:46
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (809)
09.05.2019 10:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.