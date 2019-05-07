Прагматична людина зазвичай порівнює не тільки заробітну плату, але і вартість життя.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 08:40
Вартість життя в Україні і за кордоном
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Додано: Чет 09 тра, 2019 09:36
Про Израиль вранье и про стоимость аренды, и про стоимость жизни - все намного выше если вы не живете в халупе и не питаетесь дерьмом
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 09 тра, 2019 10:58
Украинец, который зарабатывает дома 11,5 тыс грн, тратит на аренду жилья и коммунальные услуги 3 тыс. грн
Зарабатывать такую суму можно в Киеве. А арендовать с коммунальными за трешку только в селе, и не факт что под Киевом.
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