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Вартість життя в
Україні і за кордоном

Вартість життя в Україні і за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 08:40

Вартість життя в Україні і за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
Прагматична людина зазвичай порівнює не тільки заробітну плату, але і вартість життя.

Дивися повний текст Вартість життя в Україні і за кордоном.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 09:36

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Прагматична людина зазвичай порівнює не тільки заробітну плату, але і вартість життя.

Дивися повний текст Вартість життя в Україні і за кордоном.


Про Израиль вранье и про стоимость аренды, и про стоимость жизни - все намного выше если вы не живете в халупе и не питаетесь дерьмом
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Украинец, который зарабатывает дома 11,5 тыс грн, тратит на аренду жилья и коммунальные услуги 3 тыс. грн
Зарабатывать такую суму можно в Киеве. А арендовать с коммунальными за трешку только в селе, и не факт что под Киевом.
p_a_l
 
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стоимость аренды жилья в Германии выше всего на 91%? вау. сдайте мне жилье по такой цене!
да и вообще что-то в этой таблице не то, может, я неправильно считаю, но как может быть стоимость жизни в Литве или Португалии выше, чем в Германии?
KML
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:43

Re: Вартість життя в Україні і за кордоном

Венгров жалко. Вожможно, их с украинцами перепутали.
Уже проиграл, по инерции шевелится.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:28

  KML написав:стоимость аренды жилья в Германии выше всего на 91%? вау. сдайте мне жилье по такой цене!

За 1000 евро вполне можно в Германии арендовать нормальное жилье. Почем там в Киеве сдают сейчас?
Gastarbaiter
 
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