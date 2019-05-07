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Вартість життя в
Україні і за кордоном

Вартість життя в Україні і за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:34

Только с Поляндии
Вчера сделали закупки в Кауфланд, сегодня заехали в Ашан за моршинской. мама дарагая...
зелень у поляков дешевле в два-три раза. помидоры купили по 28 грн, тут пластиковые по 50.
Оливковое масло в бутылках по литру, итальянское 20 злотых=140 грн. - у нас 300.
О сырах говорить вообще нет смысла
Жратва в Польше однозначно дешевле и КАЧЕСТВЕННЕЙ.
LPG, если не на трассе, 2.15 злт. бензин тоже не намного дороже нашего - за качество говорить не будем, бо все знают.
Скажите мне, что дороже в Польше или Венгрии и давайте приложим к зарплатам)))
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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