Вартість життя в Україні і за кордоном

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Только с Поляндии Вчера сделали закупки в Кауфланд, сегодня заехали в Ашан за моршинской. мама дарагая... зелень у поляков дешевле в два-три раза. помидоры купили по 28 грн, тут пластиковые по 50. Оливковое масло в бутылках по литру, итальянское 20 злотых=140 грн. - у нас 300. О сырах говорить вообще нет смысла Жратва в Польше однозначно дешевле и КАЧЕСТВЕННЕЙ. LPG, если не на трассе, 2.15 злт. бензин тоже не намного дороже нашего - за качество говорить не будем, бо все знают. Скажите мне, что дороже в Польше или Венгрии и давайте приложим к зарплатам)))
Яйца (12 шт)- 31.88 грн (реально на 10 грн дешевле) Картошка - 10.70 грн за кг (реально 16-18 грн) Лук (ХИТ сезона) - 12.93 грн (реально в 3 раза дороже)
Помидоры по 37 гривень? Это где? Дайте ящик
Там указана средняя цена. Если кликнуть по Киеву, по каждому пункту будет видна "вилка", разброс цен при этом может быть довольно широким. И это не только за май. В мае просто пришел последний апдейт. Это усредненные цены за последний год. https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Kiev
Насчет лука - это временный ситуативный всплеск Вряд ли он сильно повлияет на общую картину, даже когда попадет в статистику.