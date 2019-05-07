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Вартість життя в
Україні і за кордоном

Вартість життя в Україні і за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:34

Только с Поляндии
Вчера сделали закупки в Кауфланд, сегодня заехали в Ашан за моршинской. мама дарагая...
зелень у поляков дешевле в два-три раза. помидоры купили по 28 грн, тут пластиковые по 50.
Оливковое масло в бутылках по литру, итальянское 20 злотых=140 грн. - у нас 300.
О сырах говорить вообще нет смысла
Жратва в Польше однозначно дешевле и КАЧЕСТВЕННЕЙ.
LPG, если не на трассе, 2.15 злт. бензин тоже не намного дороже нашего - за качество говорить не будем, бо все знают.
Скажите мне, что дороже в Польше или Венгрии и давайте приложим к зарплатам)))
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 01:33

Вот хороший калькулятор стоимости жизни, пример Киев-Варшава: https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Poland&country2=Ukraine&city1=Warsaw&city2=Kiev&tracking=getDispatchComparison

В целом получается, что в Киеве примерно в 2 раза дешевле чем в Варшаве. Т.е. чтобы сохранить киевский уровень жизни, человеку в Варшаве нужно зарабатывать в 2 раза больше.
Востаннє редагувалось Kart в П'ят 10 тра, 2019 02:08, всього редагувалось 1 раз.
Kart
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 02:04

  Kart написав:Вот хороший калькулятор стоимости жизни, пример Киев-Варшава: https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Poland&country2=Ukraine&city1=Warsaw&city2=Kiev&tracking=getDispatchComparison


Говно то, а не калькулятор цен.
Май 2019. Киев

Яйца (12 шт)- 31.88 грн (реально на 10 грн дешевле)
Картошка - 10.70 грн за кг (реально 16-18 грн)
Лук (ХИТ сезона) - 12.93 грн (реально в 3 раза дороже)

Помидоры по 37 гривень? Это где? Дайте ящик :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 02:16

  EKO написав:
  Kart написав:Вот хороший калькулятор стоимости жизни, пример Киев-Варшава: https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Poland&country2=Ukraine&city1=Warsaw&city2=Kiev&tracking=getDispatchComparison


Говно то, а не калькулятор цен.
Май 2019. Киев

Яйца (12 шт)- 31.88 грн (реально на 10 грн дешевле)
Картошка - 10.70 грн за кг (реально 16-18 грн)
Лук (ХИТ сезона) - 12.93 грн (реально в 3 раза дороже)

Помидоры по 37 гривень? Это где? Дайте ящик :mrgreen:


Там указана средняя цена. Если кликнуть по Киеву, по каждому пункту будет видна "вилка", разброс цен при этом может быть довольно широким. И это не только за май. В мае просто пришел последний апдейт. Это усредненные цены за последний год. https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Kiev

Насчет лука - это временный ситуативный всплеск :) Вряд ли он сильно повлияет на общую картину, даже когда попадет в статистику.
Kart
 
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