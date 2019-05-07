Вартість життя в Україні і за кордоном

Додано: Чет 09 тра, 2019 23:46

swan forever

К сожалению достаточно много вещей дороже. Я могу сказать за Венгрию.

Например коммунальные услуги. Интернет стационарный дешевле 450 грн в месяц не найдете, вода вместе со сливом под 60 грн/куб, электричество около 4 грн/кВт, газ если не ошибаюсь примерно 14грн/м3, моб.телефон за 3 доллара в месяц безлимитный в сети и с интернетом вы не найдёте. такой тариф будет стоить не меньше 700 грн. Конечно качество воды выше, часто её можно пить с крана, но в ней очень много солей.

Мясо-молочные продукты, сыры не дороже чем в Украине. Это действительно по соотношению цена/качество лучше в Европе. Хотя хлебо-булочные изделия в Украине чуть дешевле, кондитерские изделия, соки (как по мне-если такого же качества) дешевле в Украине.

Овощи/фрукты в сезон дешевле в Украине, в остальное время-или один уровень, или наоборот. Хотя картошка обычно дешевле в Украине.

Одежда-да в Венгрии интересней скупляться.

Исходя из более высоких доходов номинальных-услуги-дороже соответственно. Например-парикмахерская, автомойки, ремонты чего-либо-как минимум в 2 раза дороже.

Аптека-в зависимости от препаратов. Есть что дешевле в Украине (например стрепсилс в 2 раза), а есть что дешевле в Венгрии (но это чаще когда по рецепту что-то покупать).

Топливо бензин/дизель почти на 10грн/литр дороже. Платные автомагистрали.

Проезд в общественном транспорте не меньше 1Евро. У нас сколько по городу?

Почтовые услуги в 2 раза дороже.

И еще не забудьте что это не Украина, и по чёрному работать так просто не получится.

Сколько у нас платят сейчас на едином налоге, еще есть такой? В Венгрии меньше 5000 грн никак не получится, это минимальная сумма налогов на одного рабочего или предпринимателя.

А и в Венгрии НДС 27%, правда на продукты вроде меньше.