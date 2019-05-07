Вартість життя в Україні і за кордоном

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Только с Поляндии Вчера сделали закупки в Кауфланд, сегодня заехали в Ашан за моршинской. мама дарагая... зелень у поляков дешевле в два-три раза. помидоры купили по 28 грн, тут пластиковые по 50. Оливковое масло в бутылках по литру, итальянское 20 злотых=140 грн. - у нас 300. О сырах говорить вообще нет смысла Жратва в Польше однозначно дешевле и КАЧЕСТВЕННЕЙ. LPG, если не на трассе, 2.15 злт. бензин тоже не намного дороже нашего - за качество говорить не будем, бо все знают. Скажите мне, что дороже в Польше или Венгрии и давайте приложим к зарплатам)))
swan forever К сожалению достаточно много вещей дороже. Я могу сказать за Венгрию. Например коммунальные услуги. Интернет стационарный дешевле 450 грн в месяц не найдете, вода вместе со сливом под 60 грн/куб, электричество около 4 грн/кВт, газ если не ошибаюсь примерно 14грн/м3, моб.телефон за 3 доллара в месяц безлимитный в сети и с интернетом вы не найдёте. такой тариф будет стоить не меньше 700 грн. Конечно качество воды выше, часто её можно пить с крана, но в ней очень много солей. Мясо-молочные продукты, сыры не дороже чем в Украине. Это действительно по соотношению цена/качество лучше в Европе. Хотя хлебо-булочные изделия в Украине чуть дешевле, кондитерские изделия, соки (как по мне-если такого же качества) дешевле в Украине. Овощи/фрукты в сезон дешевле в Украине, в остальное время-или один уровень, или наоборот. Хотя картошка обычно дешевле в Украине. Одежда-да в Венгрии интересней скупляться. Исходя из более высоких доходов номинальных-услуги-дороже соответственно. Например-парикмахерская, автомойки, ремонты чего-либо-как минимум в 2 раза дороже. Аптека-в зависимости от препаратов. Есть что дешевле в Украине (например стрепсилс в 2 раза), а есть что дешевле в Венгрии (но это чаще когда по рецепту что-то покупать). Топливо бензин/дизель почти на 10грн/литр дороже. Платные автомагистрали. Проезд в общественном транспорте не меньше 1Евро. У нас сколько по городу? Почтовые услуги в 2 раза дороже. И еще не забудьте что это не Украина, и по чёрному работать так просто не получится. Сколько у нас платят сейчас на едином налоге, еще есть такой? В Венгрии меньше 5000 грн никак не получится, это минимальная сумма налогов на одного рабочего или предпринимателя. А и в Венгрии НДС 27%, правда на продукты вроде меньше.
Яйца (12 шт)- 31.88 грн (реально на 10 грн дешевле) Картошка - 10.70 грн за кг (реально 16-18 грн) Лук (ХИТ сезона) - 12.93 грн (реально в 3 раза дороже)
Помидоры по 37 гривень? Это где? Дайте ящик
Там указана средняя цена. Если кликнуть по Киеву, по каждому пункту будет видна "вилка", разброс цен при этом может быть довольно широким. И это не только за май. В мае просто пришел последний апдейт. Это усредненные цены за последний год. https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Kiev
Насчет лука - это временный ситуативный всплеск Вряд ли он сильно повлияет на общую картину, даже когда попадет в статистику.
swan forever написав:Только с Поляндии Вчера сделали закупки в Кауфланд, сегодня заехали в Ашан за моршинской. мама дарагая... зелень у поляков дешевле в два-три раза. помидоры купили по 28 грн, тут пластиковые по 50. Оливковое масло в бутылках по литру, итальянское 20 злотых=140 грн. - у нас 300. О сырах говорить вообще нет смысла Жратва в Польше однозначно дешевле и КАЧЕСТВЕННЕЙ. LPG, если не на трассе, 2.15 злт. бензин тоже не намного дороже нашего - за качество говорить не будем, бо все знают. Скажите мне, что дороже в Польше или Венгрии и давайте приложим к зарплатам)))
Аналогичная ситуация и в Италии, только если смотреть маркеты для местных, а не в туристических местах, может конечно не дешевле, чем у нас, но уж точно не дороже +- одинаково.