Так Україна тут вище Угорщини , Словаччини , Литви ...
А в абсолютних величинах - на жаль ...
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:56
Re: Вартість життя в Україні і за кордоном
На нашому форумі maksimus silvestris викладає різну статистику банківську . Ось за останні дні цікаво (Размер ВВП стран СНГ и Восточной Европы в долларовом эквиваленте по ППС :
Так Україна тут вище Угорщини , Словаччини , Литви ...
А в абсолютних величинах - на жаль ...
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:07
Что-то дешевле, что-то дороже. В среднем то на то и выходит.
Услуги дороже раза в 2. Хотя и не все. Например, переобуть машину вышло по 17,5 зл. (120 грн.) за колесо. В Киеве в прошлом году платил по 100 грн. Стрижка тоже уже почти сравнялась. Проезд в коммунальном транспорте дороже, если считать за разовый билет (хотя здесь билеты действуют по времени и если нужно сделать несколько коротких пересадок, то выходит примерно так же). А вот проездные на месяц дешевле киевских раза в 2.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:08
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:54
С какой луны упал автор -"тратит на аренду жилья и коммунальные услуги 3 тыс. грн"?
За такие деньги арендовать можно разве что гараж.
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