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Вартість життя в
Україні і за кордоном

Вартість життя в Україні і за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:56

Re: Вартість життя в Україні і за кордоном

На нашому форумі maksimus silvestris викладає різну статистику банківську . Ось за останні дні цікаво (Размер ВВП стран СНГ и Восточной Европы в долларовом эквиваленте по ППС :
https://banki24.by/news/3264-sravnim-vvp-2018-go )
Так Україна тут вище Угорщини , Словаччини , Литви ...
А в абсолютних величинах - на жаль ...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:07

  Sergius написав:
  swan forever написав:Жратва в Польше однозначно дешевле и КАЧЕСТВЕННЕЙ.

Не згоден. Приблизно однаково як ціни так і якість. І чомусь про сири згадали, а про хліб чи яйця забули - а вони у нас значно дешевші :)

Что-то дешевле, что-то дороже. В среднем то на то и выходит.
Услуги дороже раза в 2. Хотя и не все. Например, переобуть машину вышло по 17,5 зл. (120 грн.) за колесо. В Киеве в прошлом году платил по 100 грн. Стрижка тоже уже почти сравнялась. Проезд в коммунальном транспорте дороже, если считать за разовый билет (хотя здесь билеты действуют по времени и если нужно сделать несколько коротких пересадок, то выходит примерно так же). А вот проездные на месяц дешевле киевских раза в 2.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:08

  Sergius написав:Не згоден. Приблизно однаково як ціни так і якість. І чомусь про сири згадали, а про хліб чи яйця забули - а вони у нас значно дешевші :)

Сыр в Италии дешевле и намного вкуснее, чем у нас.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:54

С какой луны упал автор -"тратит на аренду жилья и коммунальные услуги 3 тыс. грн"?
За такие деньги арендовать можно разве что гараж.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:11

  blueiceua написав:С какой луны упал автор -"тратит на аренду жилья и коммунальные услуги 3 тыс. грн"?
За такие деньги арендовать можно разве что гараж.

А вы всю Украину сравниваете или лишь Киев? В некоторых заброшенных местах за аренду будет 0, а где-то пару тысяч, и не грн. Не выгораживаю автора, ибо такое усреднение назвал бы неправильным (даже - наивно глупым), и служит оно лишь для разведения баталий в комментах. Но и комментирующим нужно понимать, что даже сравнение внутри любой страны между заброшенной сельской местностью и центром столицы даст такой разброс значений, что любой комментирующий все также "залошит" такое сравнение.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:06

"Украинец, который зарабатывает дома 11,5 тыс грн" отдаёт с ЗП налоги (НДФЛ и военный сбор) 2300 грн. Таким образом, он экономит за месяц 2500 - 2300 = 200 грн остаток.
А про 3000 грн жильё+комунлка это прикололсь, даже в глухих райцентрах такого нет, разве что в заброшеных сёлах. Даже комната отдельная в общаге + комуналь дороже 3000 (это райцентр, не Киев).
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