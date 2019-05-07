Так Україна тут вище Угорщини , Словаччини , Литви ...
А в абсолютних величинах - на жаль ...
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:56
Re: Вартість життя в Україні і за кордоном
На нашому форумі maksimus silvestris викладає різну статистику банківську . Ось за останні дні цікаво (Размер ВВП стран СНГ и Восточной Европы в долларовом эквиваленте по ППС :
Так Україна тут вище Угорщини , Словаччини , Литви ...
А в абсолютних величинах - на жаль ...
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:07
Что-то дешевле, что-то дороже. В среднем то на то и выходит.
Услуги дороже раза в 2. Хотя и не все. Например, переобуть машину вышло по 17,5 зл. (120 грн.) за колесо. В Киеве в прошлом году платил по 100 грн. Стрижка тоже уже почти сравнялась. Проезд в коммунальном транспорте дороже, если считать за разовый билет (хотя здесь билеты действуют по времени и если нужно сделать несколько коротких пересадок, то выходит примерно так же). А вот проездные на месяц дешевле киевских раза в 2.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:08
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:54
С какой луны упал автор -"тратит на аренду жилья и коммунальные услуги 3 тыс. грн"?
За такие деньги арендовать можно разве что гараж.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:11
А вы всю Украину сравниваете или лишь Киев? В некоторых заброшенных местах за аренду будет 0, а где-то пару тысяч, и не грн. Не выгораживаю автора, ибо такое усреднение назвал бы неправильным (даже - наивно глупым), и служит оно лишь для разведения баталий в комментах. Но и комментирующим нужно понимать, что даже сравнение внутри любой страны между заброшенной сельской местностью и центром столицы даст такой разброс значений, что любой комментирующий все также "залошит" такое сравнение.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:06
"Украинец, который зарабатывает дома 11,5 тыс грн" отдаёт с ЗП налоги (НДФЛ и военный сбор) 2300 грн. Таким образом, он экономит за месяц 2500 - 2300 = 200 грн остаток.
А про 3000 грн жильё+комунлка это прикололсь, даже в глухих райцентрах такого нет, разве что в заброшеных сёлах. Даже комната отдельная в общаге + комуналь дороже 3000 (это райцентр, не Киев).
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