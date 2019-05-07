Вартість життя в Україні і за кордоном

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:13
Согласен с мнением что если зарабатывать 15000, то нафик эта Польша, да и Германия тоже пошла... А если есть квартира и жена зарабатывает 10000, то вы живёте даже лучше чем они в своих Германиях. Многие из них только мечтают о том что мы имеем.
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