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Вартість життя в
Україні і за кордоном

Вартість життя в Україні і за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:13

Согласен с мнением что если зарабатывать 15000, то нафик эта Польша, да и Германия тоже пошла... А если есть квартира и жена зарабатывает 10000, то вы живёте даже лучше чем они в своих Германиях. Многие из них только мечтают о том что мы имеем.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:41

это данные для порохоботов - чтоб не унывали ))
dsidlak
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