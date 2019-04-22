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Від 160 доларів: дебют нових телевізорів Xiaomi
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 тра, 2019 11:06
Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Xiaomi представила нові смарт-телевізори Mi TV, прийом замовлень на які почнеться найближчим часом.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 11:06
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p_a_l
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Додано: Чет 09 тра, 2019 17:08
Такой бы хорошо на кухне поставить, да жаль подохнет быстро от пара.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 18:08
p_a_l написав:
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