Китайська компанія Xiaomi представила нові смарт-телевізори Mi TV, прийом замовлень на які почнеться найближчим часом.
Дивися повний текст Від 160 доларів: дебют нових телевізорів Xiaomi.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 11:06
Від 160 доларів: дебют нових телевізорів Xiaomi
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Дивися повний текст Від 160 доларів: дебют нових телевізорів Xiaomi.
Додано: Чет 09 тра, 2019 20:06
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