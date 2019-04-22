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Від 160 доларів: дебют
нових телевізорів Xiaomi

Від 160 доларів: дебют нових телевізорів Xiaomi
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:06

Від 160 доларів: дебют нових телевізорів Xiaomi

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Xiaomi представила нові смарт-телевізори Mi TV, прийом замовлень на які почнеться найближчим часом.

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R2
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Кому нужна такая рухлядь?
p_a_l
 
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Такой бы хорошо на кухне поставить, да жаль подохнет быстро от пара.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:08

  p_a_l написав:Кому нужна такая рухлядь?

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sergnemo68
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:06

Сейчас в медиа плеере если меньше 2 гиг оперативки и меньше 16 гиг хранилища все виснет, а тут еще меньше. Поистине инновационный продукт...
kandrey1v
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:43

  kandrey1v написав:Сейчас в медиа плеере если меньше 2 гиг оперативки и меньше 16 гиг хранилища все виснет, а тут еще меньше. Поистине инновационный продукт...

блин ..телек мне нужен как устройство отображения информации , а источник сигнала не проблема - компютер, ноутбук, смарфон, ваш любимый медиаплеер за $50. К сожалению был ВЫНУЖДЕН купить телек со смартом так как все телеки сейчас со смартом, да пользуюсь удобно только то что не надо рядом с компютером ставить на расстояние 2 метра что бы HDMI шнурок дотянуть, вот единственное удобство смарта , но по моему HDMI шнурки бывают и 12 метров , вспомнил точно бывают ! знакомы спаял для другого знакомого такой. Но повторюсь без смарта телеков к СОЖАЛЕНИЮ нету зачем мне переплачивать за смарт если у меня в доме у каждого персональный компютер или ноутбук , а у некоторых по два и стационарный и ноутбук и еще куча всяких гаджетов типа планшетов, зачем мне смарт ? подключил планшет подключил ноут или комп, Разве остался кто у кого нет компютера дома , допускаю есть такие люди , но я на помойке ( на мусорнике) нашел пол года назад вполне сносный комп елси такой по olx.ua искать то где-то бакосов $100-150 , а чел не стал заморачиватся просто вытащил винчестер и отнес на мусорку :) и в этом компе за $100 уже есть выход HDMI или DVI с которого $5 переходник на HDMI . В нем два ядра и видеокарта начального уровня и 4 ГБ оперативки не 1 не 2 а целых 4 !!!
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:51

Телевизоры не знаю как у них работают, но телефоны - не самые дешевые, павербанки - работают хорошо.
blueiceua
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