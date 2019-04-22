Від 160 доларів: дебют нових телевізорів Xiaomi

Додано: Чет 09 тра, 2019 22:43

kandrey1v написав: Сейчас в медиа плеере если меньше 2 гиг оперативки и меньше 16 гиг хранилища все виснет, а тут еще меньше. Поистине инновационный продукт... Сейчас в медиа плеере если меньше 2 гиг оперативки и меньше 16 гиг хранилища все виснет, а тут еще меньше. Поистине инновационный продукт...

блин ..телек мне нужен как устройство отображения информации , а источник сигнала не проблема - компютер, ноутбук, смарфон, ваш любимый медиаплеер за $50. К сожалению был ВЫНУЖДЕН купить телек со смартом так как все телеки сейчас со смартом, да пользуюсь удобно только то что не надо рядом с компютером ставить на расстояние 2 метра что бы HDMI шнурок дотянуть, вот единственное удобство смарта , но по моему HDMI шнурки бывают и 12 метров , вспомнил точно бывают ! знакомы спаял для другого знакомого такой. Но повторюсь без смарта телеков к СОЖАЛЕНИЮ нету зачем мне переплачивать за смарт если у меня в доме у каждого персональный компютер или ноутбук , а у некоторых по два и стационарный и ноутбук и еще куча всяких гаджетов типа планшетов, зачем мне смарт ? подключил планшет подключил ноут или комп, Разве остался кто у кого нет компютера дома , допускаю есть такие люди , но я на помойке ( на мусорнике) нашел пол года назад вполне сносный комп елси такой по olx.ua искать то где-то бакосов $100-150 , а чел не стал заморачиватся просто вытащил винчестер и отнес на мусоркуи в этом компе за $100 уже есть выход HDMI или DVI с которого $5 переходник на HDMI . В нем два ядра и видеокарта начального уровня и 4 ГБ оперативки не 1 не 2 а целых 4 !!!