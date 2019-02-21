RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підприємства роздрібної
торгівлі очікують помірного...

Підприємства роздрібної торгівлі очікують помірного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:17

Підприємства роздрібної торгівлі очікують помірного...

Пропонуємо до обговорення:
Індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі у II кварталі 2019 року підвищився порівняно з I кварталом на 3,7 в.п. і становить плюс 6,7%.

Дивися повний текст Підприємства роздрібної торгівлі очікують помірного зростання цін (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88720
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:17

Неделю назад покупал колбасу на Фестивальном. Хозяйка мини магазинчика по телефону кому то жаловалась на торговлю. Говорила что нужно сваливать из страны пока есть возможность, пока сбережения не проели.
А вы там ожидайте что хотите.
p_a_l
 
Повідомлень: 2062
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: p_a_l і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Цьогоріч оборот підприємств роздрібної торгівлі...
R2 » Сер 24 кві, 2019 11:29
1 177
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2019 11:29
p_a_l
Експерти очікують вплив інфляції на вартість продуктів
R2 » Нед 17 бер, 2019 17:33
3 158
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2019 13:29
sequence
В Україні зросли обсяги роздрібної торгівлі: рейтинг...
R2 » Чет 21 лют, 2019 21:46
1 137
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 21:46
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.