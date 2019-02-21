Індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі у II кварталі 2019 року підвищився порівняно з I кварталом на 3,7 в.п. і становить плюс 6,7%.
Дивися повний текст Підприємства роздрібної торгівлі очікують помірного зростання цін (інфографіка).
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Додано: Чет 09 тра, 2019 11:17
Підприємства роздрібної торгівлі очікують помірного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підприємства роздрібної торгівлі очікують помірного зростання цін (інфографіка).
Додано: Чет 09 тра, 2019 11:17
Неделю назад покупал колбасу на Фестивальном. Хозяйка мини магазинчика по телефону кому то жаловалась на торговлю. Говорила что нужно сваливать из страны пока есть возможность, пока сбережения не проели.
А вы там ожидайте что хотите.
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