Подготовка бизнес - проектов к привлечению инвестиций

Добрый день!
Я специалист по управлению проектами и инвестиционному / финансовому менеджменту с 25-ти летним прикладным опытом, а также координатор фриланс проекта BFM Group
Оказываю профессиональные услуги по подготовке инвестиционной документации (бизнес-планы, инвестиционные меморандумы, технико-экономические обоснования, финансовые модели бизнеса).
Разработанные бизнес-планы полностью соответствуют методикам United Nation Industrial Development Organization (UNIDO), TACIS, EBRD, IBRD и других международных организаций.
Также имею собственную разработанную методику составления бизнес-планов (стандарты BFM Group), которая качественно расширяет, дополняет и конкретизирует требования вышеуказанных организаций.
Стандарты бизнес-планирования BFM Group описаны в Wikipedia, а также других специализированных ресурсах, и уже используются на практике многими компаниями, как наиболее универсальные.
Вы можете рассчитывать на то, что бизнес-план Вашего проекта будет выполнен быстро, профессионально и эффективно.
По мере необходимости, участвую на всех этапах защиты проекта у инвестора или банка, а также впоследствии актуализирую финансовую модель проекта (в случае изменения каких- либо данных по формированию основных фондов, прямой себестоимости продуктов, прочее).
Сроки выполнения – до 15 дней с момента должным образом заполненной анкеты технического задания (будет предоставлена).
Стоимость – постараемся уложиться в Ваш бюджет.
Оплата работы будет происходить поэтапно.
Контакты в профиле.