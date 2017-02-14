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Подготовка бизнес - проектов к привлечению инвестиций
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:18

Подготовка бизнес - проектов к привлечению инвестиций

Добрый день!
Я специалист по управлению проектами и инвестиционному / финансовому менеджменту с 25-ти летним прикладным опытом, а также координатор фриланс проекта BFM Group
Оказываю профессиональные услуги по подготовке инвестиционной документации (бизнес-планы, инвестиционные меморандумы, технико-экономические обоснования, финансовые модели бизнеса).
Разработанные бизнес-планы полностью соответствуют методикам United Nation Industrial Development Organization (UNIDO), TACIS, EBRD, IBRD и других международных организаций.
Также имею собственную разработанную методику составления бизнес-планов (стандарты BFM Group), которая качественно расширяет, дополняет и конкретизирует требования вышеуказанных организаций.
Стандарты бизнес-планирования BFM Group описаны в Wikipedia, а также других специализированных ресурсах, и уже используются на практике многими компаниями, как наиболее универсальные.
Вы можете рассчитывать на то, что бизнес-план Вашего проекта будет выполнен быстро, профессионально и эффективно.
По мере необходимости, участвую на всех этапах защиты проекта у инвестора или банка, а также впоследствии актуализирую финансовую модель проекта (в случае изменения каких- либо данных по формированию основных фондов, прямой себестоимости продуктов, прочее).

Сроки выполнения – до 15 дней с момента должным образом заполненной анкеты технического задания (будет предоставлена).

Стоимость – постараемся уложиться в Ваш бюджет.
Оплата работы будет происходить поэтапно.

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