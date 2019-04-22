Українські авіакомпанії в 2019 році збільшили середній вік свого флоту.
Дивися повний текст Українські авіакомпанії збільшили вік свого флоту в 2019 році.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 18:10
Українські авіакомпанії збільшили вік свого флоту в 2019...
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Дивися повний текст Українські авіакомпанії збільшили вік свого флоту в 2019 році.
Додано: Чет 09 тра, 2019 18:11
Ви б надрукували кількість літаків у цих авіакомпаніях. А то у деяких - сміх і гріх
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