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Українські авіакомпанії збільшили
вік свого флоту в 2019...

Українські авіакомпанії збільшили вік свого флоту в 2019...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:10

Українські авіакомпанії збільшили вік свого флоту в 2019...

Пропонуємо до обговорення:
Українські авіакомпанії в 2019 році збільшили середній вік свого флоту.

Дивися повний текст Українські авіакомпанії збільшили вік свого флоту в 2019 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:11

Ви б надрукували кількість літаків у цих авіакомпаніях. А то у деяких - сміх і гріх
sergnemo68
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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