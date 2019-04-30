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Україна вводить безвіз
зі ще однією країною

Україна вводить безвіз зі ще однією країною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:12

Україна вводить безвіз зі ще однією країною

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про безвізовий режим з Домінікою, яка знаходиться в Карибському басейні.

Дивися повний текст Україна вводить безвіз зі ще однією країною.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:12

98% - спросили: - а что и такая страна есть?

1% - спросили: - вообще, а где это?

Остальные промолчали, так как подумали что это какая то женщина ))
EKO
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