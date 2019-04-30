Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про безвізовий режим з Домінікою, яка знаходиться в Карибському басейні.
Дивися повний текст Україна вводить безвіз зі ще однією країною.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 18:12
Україна вводить безвіз зі ще однією країною
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна вводить безвіз зі ще однією країною.
Додано: Чет 09 тра, 2019 18:12
98% - спросили: - а что и такая страна есть?
1% - спросили: - вообще, а где это?
Остальные промолчали, так как подумали что это какая то женщина ))
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