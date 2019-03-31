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НБУ збільшив план з викупу валюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:09
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Дивися повний текст НБУ збільшив план з викупу валюти
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:09
Этой новости в обед 100 лет. "Очень оперативные новости" :)
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