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НБУ збільшив план
з викупу валюти

НБУ збільшив план з викупу валюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:09

НБУ збільшив план з викупу валюти

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Дивися повний текст НБУ збільшив план з викупу валюти.
R2
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