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Хіміки створили новий вид пластику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:13
Пропонуємо до обговорення:
Хіміки з університету Берклі створили новий тип пластику, який, за їхніми словами, можна переробляти майже нескінченну кількість разів. Матеріал можна розкласти на молекулярному рівні і створити нові вироби без втрати якості.
Дивися повний текст Хіміки створили новий вид пластику
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:14
Правильным путём идёте. Искренне поздравляю учёных. Ещё бы научить большую часть хомо сапиенс этот пластик сносить в одно место, а не швырять под ноги.
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alex_dvornichenko
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