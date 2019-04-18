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Хіміки створили
новий вид пластику

Хіміки створили новий вид пластику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:13

Хіміки створили новий вид пластику

Пропонуємо до обговорення:
Хіміки з університету Берклі створили новий тип пластику, який, за їхніми словами, можна переробляти майже нескінченну кількість разів. Матеріал можна розкласти на молекулярному рівні і створити нові вироби без втрати якості.

Дивися повний текст Хіміки створили новий вид пластику.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:14

Правильным путём идёте. Искренне поздравляю учёных. Ещё бы научить большую часть хомо сапиенс этот пластик сносить в одно место, а не швырять под ноги.
alex_dvornichenko
 
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