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У Києві побудували рекордну
кількість квартир, але їх...

У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:12

У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх...

Пропонуємо до обговорення:
Падіння продажів пояснюється піком президентських виборів.

Дивися повний текст У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх нікому купувати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:12

Бизнес-класс имеет слабое отношение к рынку в целом, который состоит из эконом и комфорт классов. Премиум вообще к рынку не относится.
Это не аналитика, а высасывание непонятно чего
smart_analyst2017
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