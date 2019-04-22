Падіння продажів пояснюється піком президентських виборів.
Дивися повний текст У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх нікому купувати.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:12
У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх нікому купувати.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:12
Бизнес-класс имеет слабое отношение к рынку в целом, который состоит из эконом и комфорт классов. Премиум вообще к рынку не относится.
Это не аналитика, а высасывание непонятно чего
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