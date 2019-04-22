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Дивися повний текст У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх нікому купувати.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:12
У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх нікому купувати.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:12
Бизнес-класс имеет слабое отношение к рынку в целом, который состоит из эконом и комфорт классов. Премиум вообще к рынку не относится.
Это не аналитика, а высасывание непонятно чего
Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:51
Перестаньте заниматься геноцидом киевлян!!
Хотите строить, дуйте за "поребрик" осваивать область или окраины районов, хватит нам уплотнения! Доуплотнялись без инфраструктуры до того, что квартиры теперь похожи на коморы.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:33
Недавно видел планировку, заходишь в квартиру и вместо коридора сразу кухня. Хорошо что не кровать у входной двери.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:46
Может пора "застройщикам" начинать думать что нужно покупателю.
4 дома - 2039 квартир
Это уже даже не коммуналка а непонятно что. Муравейник какой-то.
Наверняка без нормального подезда к дому, места возле дома и т.п.
А если не дай бог пожар или еще что-то?
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:52
Re: У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх...
Прикольная статья...
Интересно, а бывают новые квартиры в бытовом сегменте, а не в бизнес и премиум ?
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:56
Фиг с той планировкой, если в районе нет метро, выехать невозможно!!! Пробки повсеместно! Сколько можно эти каменные гетто клепать???
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:02
titanik
От бизнес и премиум-классов там только цена премиум класса.
В этих классах есть требования к этажности, месту где построен этот премиум дом и т.п.
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