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У Києві побудували рекордну
кількість квартир, але їх...

У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:12

У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх...

Пропонуємо до обговорення:
Падіння продажів пояснюється піком президентських виборів.

Дивися повний текст У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх нікому купувати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:12

Бизнес-класс имеет слабое отношение к рынку в целом, который состоит из эконом и комфорт классов. Премиум вообще к рынку не относится.
Это не аналитика, а высасывание непонятно чего
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:51

Перестаньте заниматься геноцидом киевлян!!
Хотите строить, дуйте за "поребрик" осваивать область или окраины районов, хватит нам уплотнения! Доуплотнялись без инфраструктуры до того, что квартиры теперь похожи на коморы.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:33

  Rainbow написав:Перестаньте заниматься геноцидом киевлян!!
Хотите строить, дуйте за "поребрик" осваивать область или окраины районов, хватит нам уплотнения! Доуплотнялись без инфраструктуры до того, что квартиры теперь похожи на коморы.

Недавно видел планировку, заходишь в квартиру и вместо коридора сразу кухня. Хорошо что не кровать у входной двери.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:46

Может пора "застройщикам" начинать думать что нужно покупателю.
4 дома - 2039 квартир
Это уже даже не коммуналка а непонятно что. Муравейник какой-то.
Наверняка без нормального подезда к дому, места возле дома и т.п.
А если не дай бог пожар или еще что-то?
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:52

Re: У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх...

Прикольная статья...
объемом свыше 133 тысяч квадратных метров.
:lol:

Интересно, а бывают новые квартиры в бытовом сегменте, а не в бизнес и премиум ?
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:56

  p_a_l написав:
  Rainbow написав:Перестаньте заниматься геноцидом киевлян!!
Хотите строить, дуйте за "поребрик" осваивать область или окраины районов, хватит нам уплотнения! Доуплотнялись без инфраструктуры до того, что квартиры теперь похожи на коморы.

Недавно видел планировку, заходишь в квартиру и вместо коридора сразу кухня. Хорошо что не кровать у входной двери.

Фиг с той планировкой, если в районе нет метро, выехать невозможно!!! Пробки повсеместно! Сколько можно эти каменные гетто клепать???
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:02

titanik
От бизнес и премиум-классов там только цена премиум класса.
В этих классах есть требования к этажности, месту где построен этот премиум дом и т.п.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:20

Когда поймут, что ценность жилья определяется не только новьем да квадратурой коробки, но и инфраструктурой, причем той, о которой заботится должен именно застройщик (а не как обычно пытаться переложить это на общегородской бюджет), тогда и покупатель к ним заглянет.
А свои геттострои можно продать лишь наивным приезжим, но таких, чтобы были еще и с деньгами, у нас все меньше.
forumreader
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:08

forumreader
хорошо написали, правильно.
blueiceua
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