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У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:15
Город-крепость Коулун 4 дома - 2039 квартир. В городах поменьше Киева строятся элитные 5 этажные хрущевки без лифта и садиком с школой за 7 километров
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kandrey1v
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