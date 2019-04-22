У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх...

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Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:15
Город-крепость Коулун 4 дома - 2039 квартир. В городах поменьше Киева строятся элитные 5 этажные хрущевки без лифта и садиком с школой за 7 километров
Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:38
Это называется смарт-квартиры (квартиры уменьшенной площади). Раньше такой хлам гостинками называли. Жить в такой может или алкаш или гном поскольку у нормального человека может развиться фобия и нервный срыв от пребывания в таких аппартаментах.
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