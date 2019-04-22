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У Києві побудували рекордну
кількість квартир, але їх...

У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:15

Город-крепость Коулун 4 дома - 2039 квартир. В городах поменьше Киева строятся элитные 5 этажные хрущевки без лифта и садиком с школой за 7 километров
kandrey1v
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:38

  p_a_l написав:
  Rainbow написав:Перестаньте заниматься геноцидом киевлян!!
Хотите строить, дуйте за "поребрик" осваивать область или окраины районов, хватит нам уплотнения! Доуплотнялись без инфраструктуры до того, что квартиры теперь похожи на коморы.

Недавно видел планировку, заходишь в квартиру и вместо коридора сразу кухня. Хорошо что не кровать у входной двери.

Это называется смарт-квартиры (квартиры уменьшенной площади). Раньше такой хлам гостинками называли. Жить в такой может или алкаш или гном поскольку у нормального человека может развиться фобия и нервный срыв от пребывания в таких аппартаментах.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:12

Не покупают? А цену реальную пробовали выставить, а не лупить за эти перекошенные бараки по штуке баксов за метр. У "понаехавших" таких денег нет, а у киевлян давным-давно своё жильё имеется. Так кто покупать за такие деньги станет? А они всё строят и строят. Я посмотрю что они со всеми этими бетонометрами будут после дефолта делать, если конечно Коломойский выполнит своё обещание...
New
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  #<12
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