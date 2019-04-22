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У Києві побудували рекордну
кількість квартир, але їх...

У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:15

Город-крепость Коулун 4 дома - 2039 квартир. В городах поменьше Киева строятся элитные 5 этажные хрущевки без лифта и садиком с школой за 7 километров
kandrey1v
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:38

  p_a_l написав:
  Rainbow написав:Перестаньте заниматься геноцидом киевлян!!
Хотите строить, дуйте за "поребрик" осваивать область или окраины районов, хватит нам уплотнения! Доуплотнялись без инфраструктуры до того, что квартиры теперь похожи на коморы.

Недавно видел планировку, заходишь в квартиру и вместо коридора сразу кухня. Хорошо что не кровать у входной двери.

Это называется смарт-квартиры (квартиры уменьшенной площади). Раньше такой хлам гостинками называли. Жить в такой может или алкаш или гном поскольку у нормального человека может развиться фобия и нервный срыв от пребывания в таких аппартаментах.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:12

Не покупают? А цену реальную пробовали выставить, а не лупить за эти перекошенные бараки по штуке баксов за метр. У "понаехавших" таких денег нет, а у киевлян давным-давно своё жильё имеется. Так кто покупать за такие деньги станет? А они всё строят и строят. Я посмотрю что они со всеми этими бетонометрами будут после дефолта делать, если конечно Коломойский выполнит своё обещание...
New
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:52

Был недавно в Киеве, останавливался в "типа отеле", который по факту был набором квартир в новострое (что было совсем не очевидно при бронировании). С той улицы, которая фигурирует в адресе, к дому не подъехать вообще, ибо всё вокруг перегорожено и застроено. Заезд есть, но кругами с другой улицы, километра полтора от места. "Отелем" занято этажа 2-3, остальное - квартиры, значит мой номер парой этажей выше - это чья-то квартира. Это комната метров 18, без балкона, просто сразу от входной двери, фактически без коридора, и санузел. Это всё. Кто это купит, и сможет в этом жить - загадка. У студентов денег всё равно нет даже на это, а с семьёй в таком банально не разместиться.
И при этом в округе - продолжающееся строительство.
M-Audio
 
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  #<12
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