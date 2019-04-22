У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх...

Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:52

Был недавно в Киеве, останавливался в "типа отеле", который по факту был набором квартир в новострое (что было совсем не очевидно при бронировании). С той улицы, которая фигурирует в адресе, к дому не подъехать вообще, ибо всё вокруг перегорожено и застроено. Заезд есть, но кругами с другой улицы, километра полтора от места. "Отелем" занято этажа 2-3, остальное - квартиры, значит мой номер парой этажей выше - это чья-то квартира. Это комната метров 18, без балкона, просто сразу от входной двери, фактически без коридора, и санузел. Это всё. Кто это купит, и сможет в этом жить - загадка. У студентов денег всё равно нет даже на это, а с семьёй в таком банально не разместиться.

И при этом в округе - продолжающееся строительство.