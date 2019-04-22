У Києві побудували рекордну кількість квартир, але їх...

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Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:15
Город-крепость Коулун 4 дома - 2039 квартир. В городах поменьше Киева строятся элитные 5 этажные хрущевки без лифта и садиком с школой за 7 километров
Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:38
Это называется смарт-квартиры (квартиры уменьшенной площади). Раньше такой хлам гостинками называли. Жить в такой может или алкаш или гном поскольку у нормального человека может развиться фобия и нервный срыв от пребывания в таких аппартаментах.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:12
Не покупают? А цену реальную пробовали выставить, а не лупить за эти перекошенные бараки по штуке баксов за метр. У "понаехавших" таких денег нет, а у киевлян давным-давно своё жильё имеется. Так кто покупать за такие деньги станет? А они всё строят и строят. Я посмотрю что они со всеми этими бетонометрами будут после дефолта делать, если конечно Коломойский выполнит своё обещание...
Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:52
Был недавно в Киеве, останавливался в "типа отеле", который по факту был набором квартир в новострое (что было совсем не очевидно при бронировании). С той улицы, которая фигурирует в адресе, к дому не подъехать вообще, ибо всё вокруг перегорожено и застроено. Заезд есть, но кругами с другой улицы, километра полтора от места. "Отелем" занято этажа 2-3, остальное - квартиры, значит мой номер парой этажей выше - это чья-то квартира. Это комната метров 18, без балкона, просто сразу от входной двери, фактически без коридора, и санузел. Это всё. Кто это купит, и сможет в этом жить - загадка. У студентов денег всё равно нет даже на это, а с семьёй в таком банально не разместиться.
И при этом в округе - продолжающееся строительство.
Додано: Суб 11 тра, 2019 09:42
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То что и писал я - ни подезда к дому нормального, ни места под домом.
В принцыпе выход застройщиков понятен - дом превращается в хостел, а потом пытаются продать как новострой. Только это уже по факту не новострой а убитая в хлам гостинка в которой пережил миллион человек.
Вот такая, видимо, реальность.
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