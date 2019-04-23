RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Омелян розповів про речі, які
слід зробити, щоб Tesla...

Омелян розповів про речі, які слід зробити, щоб Tesla...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:14

Омелян розповів про речі, які слід зробити, щоб Tesla...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян розраховує вести переговори з компанією Tesla щодо будівництва їх першого заводу в Україні.

Дивися повний текст Омелян розповів про речі, які слід зробити, щоб Tesla побудувала завод в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88724
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:14

Омеляна давно уволить пора - в Украине в первую очередь следует развивать самые экономически доступные направления, а не премиум.
smart_analyst2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 53
З нами з: 31.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sergius і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт розповів, як зменшити ціни на продукти
R2 » Вів 07 тра, 2019 21:42
1 41
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 тра, 2019 21:42
moveton
Tesla відклала виробництво вантажівки Semi
R2 » Пон 29 кві, 2019 07:32
1 132
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2019 07:32
Radon
Tesla показала надшвидке прискорення суперкара Roadster...
R2 » Вів 23 кві, 2019 10:45
1 230
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 кві, 2019 10:45
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70791)
10.05.2019 09:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.