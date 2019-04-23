Міністр інфраструктури Володимир Омелян розраховує вести переговори з компанією Tesla щодо будівництва їх першого заводу в Україні.
Дивися повний текст Омелян розповів про речі, які слід зробити, щоб Tesla побудувала завод в Україні.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:14
Омелян розповів про речі, які слід зробити, щоб Tesla...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян розповів про речі, які слід зробити, щоб Tesla побудувала завод в Україні.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:14
Омеляна давно уволить пора - в Украине в первую очередь следует развивать самые экономически доступные направления, а не премиум.
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