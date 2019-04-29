Міністр інфраструктури Володимир Омелян розраховує вести переговори з компанією Tesla щодо будівництва їх першого заводу в Україні.
Дивися повний текст Омелян розповів про речі, які слід зробити, щоб Tesla побудувала завод в Україні.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:14
Омелян розповів про речі, які слід зробити, щоб Tesla...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян розповів про речі, які слід зробити, щоб Tesla побудувала завод в Україні.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:14
Омеляна давно уволить пора - в Украине в первую очередь следует развивать самые экономически доступные направления, а не премиум.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:52
Re: Омелян розповів про речі, які слід зробити, щоб Tesla...
Омелян красавчег хайпиться - в комплекте к Гиперлупу даЙОшь Теслу и СпейсИкс. Я бы еще добавил производство 5нм-процессоров.
А вы все - "великая сельхоздержава, кормилица Европы". А вот нет вам - будем кормить Европу Теслами.
Когда все пересядут на аэромобили
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:56
Омеляну нужно наконец-то начать работать или не мучать себя и людей своей болтовней.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:04
Расскажите ему про карго-культ, и пусть этот хайпующий недо...министр меньше позорится.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:19
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж —
Он над нами издевался...
Ну сумасшедший, что возьмёшь!
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