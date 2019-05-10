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Омелян розповів про речі, які
слід зробити, щоб Tesla...

Омелян розповів про речі, які слід зробити, щоб Tesla...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:14

Омелян розповів про речі, які слід зробити, щоб Tesla...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян розраховує вести переговори з компанією Tesla щодо будівництва їх першого заводу в Україні.

Дивися повний текст Омелян розповів про речі, які слід зробити, щоб Tesla побудувала завод в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:14

Омеляна давно уволить пора - в Украине в первую очередь следует развивать самые экономически доступные направления, а не премиум.
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:52

Re: Омелян розповів про речі, які слід зробити, щоб Tesla...

Омелян красавчег хайпиться - в комплекте к Гиперлупу даЙОшь Теслу и СпейсИкс. Я бы еще добавил производство 5нм-процессоров.
А вы все - "великая сельхоздержава, кормилица Европы". А вот нет вам - будем кормить Европу Теслами.
Когда все пересядут на аэромобили :)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:56

Омеляну нужно наконец-то начать работать или не мучать себя и людей своей болтовней.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:04

Расскажите ему про карго-культ, и пусть этот хайпующий недо...министр меньше позорится.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:19

Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж —
Он над нами издевался...
Ну сумасшедший, что возьмёшь!
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:20

Нужно фантазера посадить в авто, поставить на торпеду перед ним стакан с кипятком и проехать с ним по киевским дорогам. Каждый раз, когда стакан будет падать ему между ног нужно его наполнять заново и продолжать...
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:56

  Igorten написав:Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж —
Он над нами издевался...
Ну сумасшедший, что возьмёшь!

может лучше про реактор, про любимый лунный трактор? :)
sequence
 
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