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Супрун розповіла, коли
"VIP-лікарні" стануть доступними...

Супрун розповіла, коли "VIP-лікарні" стануть доступними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:35

Супрун розповіла, коли "VIP-лікарні" стануть доступними...

Пропонуємо до обговорення:
В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що відомчі лікарні стануть доступними для всіх українців у 2020 році, оскільки буде створено єдиний медичний простір.

Дивися повний текст Супрун розповіла, коли \"VIP-лікарні\" стануть доступними для всіх.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:35

Тогда, когда всех станет очень мало.
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