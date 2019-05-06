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Супрун розповіла, коли "VIP-лікарні" стануть доступними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:35
Пропонуємо до обговорення:
В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що відомчі лікарні стануть доступними для всіх українців у 2020 році, оскільки буде створено єдиний медичний простір.
Дивися повний текст Супрун розповіла, коли \"VIP-лікарні\" стануть доступними для всіх
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R2
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:35
Тогда, когда всех станет очень мало.
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p_a_l
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:21
VIPы уже давно лечаться за границей или по частным клиникам в крайнем случае.
Лучше пусть расскажет сколько больниц закрыла из--за отсутствия финансирования.
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blueiceua
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otg
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