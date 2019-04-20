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У МВФ не озвучили
дату візиту в Україну

У МВФ не озвучили дату візиту в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:37

У МВФ не озвучили дату візиту в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс.

Дивися повний текст У МВФ не озвучили дату візиту в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:37

Нужно нашим заробитчанам создать партию и требовать от правительства того самого, что требует мвф. Иначе не будут завозить деньги в страну. А денег завозят гораздо больше чем у мвф.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:49

Предлагаю каждому главе правительства и всем кто принимает в этом участие (Глава нацбанка, президенты) нести персональное поручительство за кредит мвф.
Деньги берут, куда деваются непонятно, а отдавать потом гражданам украины со своих пенсий, зарплат и т.п.
blueiceua
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