Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс.
Дивися повний текст У МВФ не озвучили дату візиту в Україну.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:37
У МВФ не озвучили дату візиту в Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ не озвучили дату візиту в Україну.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:37
Нужно нашим заробитчанам создать партию и требовать от правительства того самого, что требует мвф. Иначе не будут завозить деньги в страну. А денег завозят гораздо больше чем у мвф.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:49
Предлагаю каждому главе правительства и всем кто принимает в этом участие (Глава нацбанка, президенты) нести персональное поручительство за кредит мвф.
Деньги берут, куда деваются непонятно, а отдавать потом гражданам украины со своих пенсий, зарплат и т.п.
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