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Bloomberg прогнозує
Китаю історичний дефолт

Bloomberg прогнозує Китаю історичний дефолт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:36

Bloomberg прогнозує Китаю історичний дефолт

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у дослідженні Bloomberg.

Дивися повний текст Bloomberg прогнозує Китаю історичний дефолт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:36

Разве Китай и "китайские компании" это одно и тоже?
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:43

Ну, что сказать ... Китай контролирует в той или иной степени все китайские компании!!!
сова
 
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