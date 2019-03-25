Про це йдеться у дослідженні Bloomberg.
Дивися повний текст Bloomberg прогнозує Китаю історичний дефолт.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:36
Bloomberg прогнозує Китаю історичний дефолт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bloomberg прогнозує Китаю історичний дефолт.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:43
Ну, что сказать ... Китай контролирует в той или иной степени все китайские компании!!!
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