RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Зеленського хочуть списати
ФОПам понад 7 млрд боргів...

У Зеленського хочуть списати ФОПам понад 7 млрд боргів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:44

У Зеленського хочуть списати ФОПам понад 7 млрд боргів...

Пропонуємо до обговорення:
У команді новообраного президента Володимира Зеленського хочуть списати більше 7 млрд грн.

Дивися повний текст У Зеленського хочуть списати ФОПам понад 7 млрд боргів за ЄСВ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88729
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:44

Изменить можно, списать это бред. Если кто то забыл, что он ФЛП то кто ему доктор ? Опять пытаемся дискредитировать законопослушных граждан. Ребята думайте прежде чем что то вещать.
Igorten
 
Повідомлень: 3420
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:59

Re: У Зеленського хочуть списати ФОПам понад 7 млрд боргів..

  Igorten написав:Изменить можно, списать это бред.

И что, пусть висит на балансе до конца эпохи человечества?
Можно компромиссный вариант - штраф 1000 грн за то что ты олень и свободен.
Rainbow
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:08

Re: У Зеленського хочуть списати ФОПам понад 7 млрд боргів..

  Rainbow написав:Можно компромиссный вариант - штраф 1000 грн за то что ты олень и свободен.


Теоретически можно, но 1000 грн маловато для что бы поняли и другим не повадно было. "Оленей" нужно больно наказывать это факт. А то история с еврономерами теперь повторяется в другой сфере. В итоге "олени" на коне, а все остальные типа "терпилы".

Сколько можно повторять, плохой закон требуйте изменения, а пока не изменили будьте добры исполнять.
Igorten
 
Повідомлень: 3420
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:15

Понятно, что этих денег никто никому платить уже не будет. А обслуживание-требует затрат.
В законе была фраза- " налоги платятся с дохода (прибыли). А этот барыжный вариант собрать деньги - это всеми презираемый принцип "бери, или плати".
Уже проиграл, по инерции шевелится.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1043
З нами з: 12.12.14
Подякував: 98 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, zloy_ukr і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінфін розмістив ОВДП майже на 11 млрд гривень
R2 » Сер 08 тра, 2019 10:48
2 96
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 10:50
Вкладчик1234
За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока
R2 » Вів 07 тра, 2019 09:04
5 228
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 10:24
Faceless
У Зеленського пояснили, що вплине на збереження транзиту... 1, 2
R2 » П'ят 03 тра, 2019 21:46
13 913
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 тра, 2019 12:13
svetoch-10

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.