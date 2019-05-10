У команді новообраного президента Володимира Зеленського хочуть списати більше 7 млрд грн.
Дивися повний текст У Зеленського хочуть списати ФОПам понад 7 млрд боргів за ЄСВ.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:44
У Зеленського хочуть списати ФОПам понад 7 млрд боргів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського хочуть списати ФОПам понад 7 млрд боргів за ЄСВ.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:44
Изменить можно, списать это бред. Если кто то забыл, что он ФЛП то кто ему доктор ? Опять пытаемся дискредитировать законопослушных граждан. Ребята думайте прежде чем что то вещать.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:59
Re: У Зеленського хочуть списати ФОПам понад 7 млрд боргів..
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:08
Re: У Зеленського хочуть списати ФОПам понад 7 млрд боргів..
Теоретически можно, но 1000 грн маловато для что бы поняли и другим не повадно было. "Оленей" нужно больно наказывать это факт. А то история с еврономерами теперь повторяется в другой сфере. В итоге "олени" на коне, а все остальные типа "терпилы".
Сколько можно повторять, плохой закон требуйте изменения, а пока не изменили будьте добры исполнять.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:15
Понятно, что этих денег никто никому платить уже не будет. А обслуживание-требует затрат.
В законе была фраза- " налоги платятся с дохода (прибыли). А этот барыжный вариант собрать деньги - это всеми презираемый принцип "бери, или плати".
Уже проиграл, по инерции шевелится.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:58
Здесь более забавный вопрос возникает - а за пенсиями эти неплательщики потом приходить не собираются? ОК, пусть не платят, но хоть расписку с них взять, что все понимают и что эти годы они сознательно из своего стажа вычеркивают. Чтобы потом особо сердобольные не сокрушались, мол, как же это - человек до пенсионного возраста дожил, а пенсии получил три гривны с полтинником. Шиш платил - шиш получил.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:32
Сім мільярдів туди, сім мільярдів туди, а чого там паритися, в бюджеті тих мільярдів багато, на всіх вистачить.
Додано: Суб 11 тра, 2019 04:48
Ну тут тоже не всё так однозначно. А может человек не вёл предпринимательство, но зато в это время работал на заводе к примеру, и с зарплаты у него шли все отчисления? Ему что, не положена пенсия?
Согласна с тем, что полностью долг списывать нельзя, или оставить процентов 50 или штраф какой-то надо ввести.
Додано: Суб 11 тра, 2019 05:32
Ну, если "забывчивым" долги списать, то тем, кто не забыл, не мешало бы уплаченное вернуть. Не так ли?
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Суб 11 тра, 2019 08:52
Кому вернуть, тем кто работал по СПД и получал прибыль/оплачивал налоги?
Люди, вы такие жадные к чужим нарисованным с потолка долгам, которые никогда не будут уплаченны в бюджет и есть только на бумаге.
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