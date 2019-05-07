RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт розповів, що буде
з курсом долара після...

Експерт розповів, що буде з курсом долара після...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:28

Експерт розповів, що буде з курсом долара після...

Пропонуємо до обговорення:
Економіст Євген Невмержицький спрогнозував, що буде в Україні після інавгурації.

Дивися повний текст Експерт розповів, що буде з курсом долара після інавгурації Зеленського.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88738
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:28

что за прогноз? курс доллара уже ниже этого диапазона - что значит "сохранится"?
smart_analyst2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 55
З нами з: 31.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:27

Сейчас есть дата выплаты ФОП - 25е число. Что будет после 25го - неизвестно.
arheops
 
Повідомлень: 644
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: LutsMan, otg, stepa і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чого чекати від курсу долара в травні
R2 » П'ят 10 тра, 2019 17:07
1 30
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2019 17:08
slavik7rizun
Омелян розповів про речі, які слід зробити, щоб Tesla...
R2 » П'ят 10 тра, 2019 08:14
4 153
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2019 10:04
forumreader
Експерт розповів, як зменшити ціни на продукти
R2 » Вів 07 тра, 2019 21:42
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 тра, 2019 21:42
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22517)
10.05.2019 21:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.