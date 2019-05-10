Економіст Євген Невмержицький спрогнозував, що буде в Україні після інавгурації.
Дивися повний текст Експерт розповів, що буде з курсом долара після інавгурації Зеленського.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:28
Експерт розповів, що буде з курсом долара після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт розповів, що буде з курсом долара після інавгурації Зеленського.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:28
что за прогноз? курс доллара уже ниже этого диапазона - что значит "сохранится"?
Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:27
Сейчас есть дата выплаты ФОП - 25е число. Что будет после 25го - неизвестно.
Додано: Суб 11 тра, 2019 05:15
Re: Експерт розповів, що буде з курсом долара після...
Додано: Суб 11 тра, 2019 09:17
Секта 24% зафіксить курс і потім буде травити що в день інавгурації долар був по 26
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