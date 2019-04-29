RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найбільше грошей бізнес
зберігає в Укргазбанку - НБУ

Найбільше грошей бізнес зберігає в Укргазбанку - НБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:34

Найбільше грошей бізнес зберігає в Укргазбанку - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками І кварталу в рейтингу банків за обсягом залучених коштів бізнесу на першу сходинку піднявся Укргазбанк (50,1 млрд грн), тоді як на початку року він займав третє місце.

Дивися повний текст Найбільше грошей бізнес зберігає в Укргазбанку - НБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88731
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:34

А где ссылка на сайт НБУ с вышеуказанными данными?
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1972 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією... 1, 2, 3
R2 » Вів 07 тра, 2019 14:49
23 1154
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 21:00
Sommer
Нацбанк викрив факти відмивання грошей за допомогою...
R2 » Чет 02 тра, 2019 12:07
1 155
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 12:10
Вкладчик1234
Найдорожчі для туристів бізнес-міста
R2 » Пон 29 кві, 2019 13:38
1 143
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2019 13:39
Шабдусарды-оглы

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16111)
10.05.2019 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.