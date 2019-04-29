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Найбільше грошей бізнес зберігає в Укргазбанку - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:34
Пропонуємо до обговорення:
За підсумками І кварталу в рейтингу банків за обсягом залучених коштів бізнесу на першу сходинку піднявся Укргазбанк (50,1 млрд грн), тоді як на початку року він займав третє місце.
Дивися повний текст Найбільше грошей бізнес зберігає в Укргазбанку - НБУ
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:34
А где ссылка на сайт НБУ с вышеуказанными данными?
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buratinyo
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