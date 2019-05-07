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В "Укртрансгазі" назвали області з найякіснішим газом в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:49
Пропонуємо до обговорення:
Жителі Івано-Франківської області у квітні отримували найякісніший газ, що на 10% вище за держстандарт.
Дивися повний текст В \"Укртрансгазі\" назвали області з найякіснішим газом в трубах
.
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